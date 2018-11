Fans dwepen met Yolanthe in sexy doorschijnend pakje

„Trying to blend in”, schrijft ze bij de post waarin ze in een nude-kleurig doorschijnend badpak in een bijna gelijkkleurige rotsspleet staat. Fans zijn lyrisch. „Je bent als een goede wijn, je wordt elk jaar lekkerder”, schrijft iemand poëtisch. Een ander pakt het prozaïscher aan. „Heerlijk lichaam zeg”. Tussen de meer dan zeshonderd reacties zit ook veel ’prachtig’; ’sexy’ en ’mooi’.

En niet alleen van buiten, vindt een aantal. „Prachtige vrouw, met het hart op de juiste plaats.” ’Blend in’ moet ze dan juist ook niet doen, vinden velen. „You were obviously born to stand out and never ever blend in.”