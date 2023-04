Premium Het beste van De Telegraaf

’Teller op 175’ ’Museumverslinder’ Jelte wil alle 500 musea van ons land bezoeken

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Jelte Liemburg in museum Het Huis van Hilde in Castricum. Het krijgt drie sterren van hem. Ⓒ Aldo ALLESSIE

Alle musea van Nederland bezoeken, dat is de uitdaging die de jonge Leidse historicus Jelte Liemburg zichzelf in augustus vorig jaar oplegde. Nu, ruim zevenenhalf maand later, staat de teller al op 175. „Ik ben wel ietwat fanatiek te werk gegaan. Nog anderhalf jaar, dan ben ik er al.”