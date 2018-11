Ronan Keating baalt van Spice Girls

„Het wordt fantastisch om de meiden weer samen te zien. Maar ik vind het wel ontzettend jammer dat Victoria niet mee doet”, vertelt Ronan Keating aan Magic Breakfast. „Het is hetzelfde als Brian McFadden die niet meer terugkomt bij Westlife, of Robbie Williams die niet verder ging met Take That.”

Toch begrijpt Keating haar keuze. „Het zou super zijn, maar ik begrijp wel waarom mensen kiezen voor hun eigen ding. Victoria is inmiddels enorm groot van zichzelf en heeft het niet meer nodig. Daarom doet ze het dus ook niet meer.”

Vervelend is het wel. „Victoria is eigenlijk gewoon nodig bij de reünie. Als je naar de Spice Girls gaat, wil je ze alle vijf zien. dat is wel een probleempje.”

