Boyz II Men komt naar 013

Boyz II Men was midden jaren negentig een groot commercieel succes met hits als End of the Road en I’ll Make Love To You. Met de eerste stonden ze ruim vijftig achtereenvolgende weken op nummer 1 in de Billboard-charts.

Nathan Morris, Shawn Stockman, Wanya Morris en Michael McCary wonnen daarnaast vier Grammy's. Sinds 2003 is Boyz II Men een trio, zonder Michael McCary.