Dries Roelvink concurrentie voor André Hazes?

Maandag plaatste André een foto van zijn afgetrainde lichaam op Instagram. Als reactie daarop heeft zanger Dries Roelvink ook een foto van zijn lijf geplaatst op het sociale medium. Bij het kiekje grapt de zanger dat André hem altijd kan bellen, mocht hij nog wat gratis tips willen.

Dries Roelvink in de sportschool. Ⓒ Instagram

Of Bridget Maasland nu zal vallen voor de zestiger of bij de twintig jaar jongere André blijft, ze heeft in ieder geval niet gereageerd op de foto van Dries. Haar liefje André kreeg gelukkig wel een reactie onder zijn foto „Maak me gek!”, schreef ze, gevolgd door een hartje.