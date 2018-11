Mark van Eeuwen in internationale boektrailer

Hele generaties zijn opgegroeid met avonturenverhalen als The Goonies, Back To The Future, E.T. en Stand by Me. Ook de nieuwe generatie kan nu genieten van zo’n spannend verhaal. De Secret Scouts serie grijpt qua sfeer terug naar de jaren tachtig, maar dan in een modern jasje. Deze Nederlandse boekenreeks over historische feiten, vriendschap, mysterie en avontuur, krijgt nu ook een internationale lancering.

Om de reeks meteen groots onder de aandacht te brengen hebben de makers een trailer gemaakt van Hollywood niveau. De vier kinderen die in de trailer spelen, zijn gewoon Nederlands, maar spreken Engels. Ook Mark van Eeuwen heeft een rol, hij speelt niemand minder dan Leonardo da Vinci.

Het eerste deel uit de reeks, The Lost Leonardo, is inmiddels in Amerika uitgebracht. De makers zijn nog in gesprek over een eventuele verfilming.