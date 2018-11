Dit is prins Charles’ lievelingskleinkind

Van zijn kleinkinderen van prins William en zijn vrouw Catherine is het Charlotte (3) die het meest het hart van de Britse troonopvolger steelt. Waarom? Hij had eigenlijk zelf altijd al een dochter willen hebben, stelt de Britse krant Express.

Voor prins Charles komt prinses Charlotte vóór prins George Ⓒ Hollandse Hoogte

Toen Catherine zwanger was van Charlotte, zou de 69-jarige Charles al gehoopt hebben op een meisje en die wens werd in mei 2015 vervuld. Of er straks nog een meisje komt, wanneer Meghan in het voorjaar van 2019 bevalt van het kindje waarvan ze in verwachting is?