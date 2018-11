Muse komt naar Goffertpark in Nijmegen

Muse Ⓒ Hollandse Hoogte

Muse geeft donderdag 27 juni 2019 een concert in het Goffertpark in Nijmegen. Het concert maakt deel uit van de Simulation Theory World Tour die op 22 februari begint in Houston. De kaartverkoop voor de show in Nijmegen begint vrijdag 16 november om 10.00 uur.