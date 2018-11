Prinses Eugenie bedankt voor felicitaties

„We willen u vanuit het diepste van ons hart bedanken voor het zo speciaal maken van onze bruiloft en voor het feit dat u aan ons denkt terwijl wij aan ons leven als getrouwd stel beginnen”, staat er handgeschreven bij. „We zijn volledig overweldigd door blijdschap.”

Eugenie en Jack gaven elkaar vrijdag 12 oktober het jawoord in de kapel van St. George in Windsor Castle. Koningshuisfan Bradley Donovan-Baird stuurde ze een felicitatie en plaatste het bedankkaartje op Instagram. „Ik stuur sinds 2016 felicitaties naar Britse en Europese koningshuizen. Het is elke keer weer fantastisch als ik een antwoord terugkrijg. Ik ben de hofhouding die dit mogelijk maakt altijd erg dankbaar”, zegt Bradley op Instagram.