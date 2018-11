Yolanthe vast in Bijlmerbajes in Amsterdam

Lock me Up - Free a Girl vestigt jaarlijks de aandacht op de duizenden meisjes die wereldwijd worden gedwongen tot prostitutie. Deze jonge meisjes worden vastgehouden in bordeelhokjes waar ze leven onder erbarmelijke omstandigheden en dagelijks worden misbruikt. Met de opbrengst van de actie kan Free a Girl meer meisjes uit de prostitutie bevrijden en mensenhandelaren en pooiers veroordeeld krijgen.

De volgende editie staat gepland voor mei 2019. Yolanthe: „We hebben het jaren gedaan met bekende Nederlanders en ambassadeurs. We kregen zoveel reacties van mensen die niet bekend zijn en zich ook vrijwillig wilden laten opsluiten om geld op te halen. We bestaan nu tien jaar. Dus vandaag roepen we iedereen op mee te doen en zich aan te melden op de website lockmeup.nl en zich in mei te laten opsluiten en op die manier een steentje bij te dragen.”