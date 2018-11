Ilse Warringa en Karin Bloemen in The Grinch

Eerder werd al bekendgemaakt dat Carlo Boszhard de stem gaat inspreken van kerstgriezel The Grinch. In de originele Engelse versie van de animatiefilm neemt Benedict Cumberbatch deze taak op zich. Ook zijn onder meer Murth Mossel, Matheu Hinzen, Kee Derwig en Roman Derwig te horen in de Nederlandse versie. Fedja van Huêt is de verteller.

De Grinch-film wordt gemaakt door Illumination Entertainment, bekend van Despicable Me (Verschrikkelijke Ikke), Minions, Huisdiergeheimen en Sing. Het kerstverhaal van Dr. Seuss gaat over een mopperkont die van plan is om het kerstfeest te stelen, maar op andere gedachten wordt gebracht door het vrolijke meisje Cindy-Loe die juist dol is op kerst.