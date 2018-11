Spice Girls in juni op tournee in UK

Emma Bunton (42), Mel B (43), Mel C (44) en Geri Horner (46) geven in totaal zes optredens. Ze beginnen op 1 juni in Manchester, waar ze optreden in het Etihad Stadion. Daarna staat de popgroep op het podium in Coventry, Sunderland, Edinburgh en Bristol. De tour wordt op 15 juni afgesloten met een concert in het Wembley Stadion in Londen. De kaartverkoop gaat op 10 november van start.

De Spice Girls was een van de meest succesvolle groepen uit de jaren negentig. In 2007 was er al eens een reünie en in 2012 tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen trad de meidengroep nog een keertje op. In februari van dit jaar kwamen de vijf bij elkaar en dat werd op social media breed uitgemeten. Victoria was toen wel bij die reünie.

Bekijk ook: Spice Girls delen eerste foto reünie

Ⓒ Instagram