Van Erven Dorens gasthoofdredacteur Linda.man

De presentator kreeg het eerste exemplaar maandag in het Excalibur café in Amsterdam uitgereikt door Linda de Mol. Het thema van het blad is Niets is wat het lijkt.

Voor LINDA.man interviewde Beau zangeres Roxeanne over de nadelen van de achternaam Hazes. Verder staat in het blad een reportage van mannen die botox gebruiken en vertelt Hollywoodacteur Yorick van Wageningen over zijn angsten en zelfhaat. De vier zonen van Beau praten open en eerlijk over hoe het is om de tv-presentator als vader te hebben.

Eerder namen Waldemar Torenstra en Johnny de Mol het hoofdredacteurschap op zich.