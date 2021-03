Stoutste verleidingsshow: ’Seks zonder gevoelens’

Ⓒ Foto ViacomCBS/MTV

Het guilty pleasure-genre leek nog geen anderhalf jaar geleden resoluut van de buis te verdwijnen, maar inmiddels dijt het aanbod uit. Al is het allemaal wat braver, met bijvoorbeeld Temptation Island waarbij de vrijgezellen zijn gewipt en een tweede seizoen met serieuze singles in de maak is. Waar de handjes nooit boven de dekens zullen blijven, is in Ex on the beach (EOTB), het enige echt stoute broertje der verleidingsshows. „Wij zijn altijd heftig geweest. Dat maakt het zo uniek.”