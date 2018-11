Emotionele Drake rouwt om 22-jarige fan

Kay was al langere tijd ziek; zij en Drake ontmoetten elkaar via Make A Wish. Een foto van hun ontmoeting plaatste hij maandag op Instagram. Hij schrijft erbij: „We hebben een oprechte band opgebouwd. Je appte me als ik op tour was en vertelde me dan positieve dingen en deelde jouw dromen en doelen.”

Op de foto is Drake aan het huilen, maar volgens de rapper zijn het tranen van vreugde. „We hadden net samen met jouw vader gebeden.” Hij vertelt verder dat hij zich schuldig voelt dat hij niet meer gereageerd had op haar laatste appje, die ze hem stuurde voor zijn verjaardag. „Dat vreet aan me, maar je weet hoeveel ik van je hield en hoe erg ik ernaar uitkeek om je na mijn tour weer te zien.”