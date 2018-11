Jed Mercurio breekt records met politieke thriller Bodyguard

Hoofdrolspeler Richard Madden (l.) wordt inmiddels zelfs getipt als mogelijke opvolger van Daniel Craig als James Bond. Ⓒ Netflix

Sinds het slot van Doctor Who in 2008 werd geen drama beter bekeken in Groot-Brittannië dan Bodyguard. De serie, in Nederland te zien op Netflix, wordt de beste politieke thriller sinds Homeland genoemd. En nu de Britten massaal zijn gevallen voor hoofdrolspeler Richard Madden, wordt hij zelfs getipt als de nieuwe James Bond. Schrijver Jed Mercurio is een tevreden man.