Estelle Cruijff beroofd en in elkaar geslagen

Over de daders is nog niet veel bekend. „De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek. Het is in Amsterdam gebeurd. Er is daar veel cameratoezicht, dus het kan zijn dat er beelden beschikbaar zijn of beschikbaar komen”, aldus de misdaadverslaggever.

Hoe groot de buit is, is onduidelijk, maar het gebeuren heeft een flinke impact op Estelle. „Ze is er behoorlijk ontdaan van. Mentaal heeft ze een klap gekregen.”

Estelle is bij de beroving gewond geraakt, maar hoe ernstig de verwondingen zijn, is onbekend.