Opnames Deadwood-film begonnen

Het grootste deel van de originele cast maakt zijn opwachting in de film. Zo zijn onder meer Ian McShane, Timothy Olyphant, Molly Parker en Brad Dourif te zien. Daniel Minahan neemt, net als bij de serie, de regie op zich.

Deadwood gaat over het leven in het gelijknamige stadje in de Amerikaanse staat South Dakota aan het einde van de negentiende eeuw, toen de goudkoorts heerste. De serie, uitgezonden tussen 2004 en 2006, kreeg lovende kritieken en won acht Emmy's. In 2008 kondigde HBO al twee Deadwood-films aan, maar die zijn nooit verschenen.

De film zou in het voorjaar van 2019 in de Amerikaanse bioscopen te zien moeten zijn.