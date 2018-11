Ruud Feltkamp stopt na twaalf jaar met GTST

Dat vertelt Ruud aan RTL Boulevard. De laatste opnames voor de soap heeft hij inmiddels gehad. Vooral de laatste scène met Jette van der Meij, zijn oma in GTST, was emotioneel. „Er kwamen wel een paar tranen uit. We hebben na afloop elkaar echt vijf minuten omhelsd.”

De acteur kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd in Meerdijk. „Ik heb het zo ontzettend leuk gehad. Het voelt zo tegennatuurlijk om weg te gaan. Ik heb een mooi afscheid gehad en er waren hele mooie speeches.”

Met zijn broer Pim is hij het bedrijf Cryptohopper begonnen, een tradingplatform voor cryptomunten. Daarvoor vertrekken de twee broers binnenkort met prins Constantijn naar Las Vegas. Of hij nu meer verdient dan bij GTST, laat Ruud in het midden: „Mwah, wie weet.”