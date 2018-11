Tweede show André Hazes in Ahoy

Voor André wordt het extra optreden zijn zevende Ahoy-concert. De zanger is daarmee de jongste solo-artiest die meer dan 100.000 bezoekers naar Rotterdam weet te trekken en daar is hij blij om. „Dit is geweldig”, zegt André. „Het was voor mij niet vanzelfsprekend dat ik ook volgend jaar meerdere concerten in Rotterdam Ahoy zou mogen geven.”

