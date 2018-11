Therapie redde leven van Ariana Grande

Ariana reageerde op sociale media op vragen van fans over haar nieuwe plaat Thank You, Next waarin ze haar exen bedankt voor alles wat ze van hen heeft geleerd. „Wie is Ariana’s therapeut en accepteert die nog nieuwe cliënten”, vroeg een van de fans zich af. De 25-jarige Grande greep die opmerking aan om openlijk te vertellen over haar ervaringen met therapie. „Dit is heel grappig, want in alle eerlijkheid heeft therapie mijn leven zoveel keren gered”, schreef ze. „Wees niet bang om hulp te vragen. Je hoeft niet continu in pijn te leven en je kunt trauma’s verwerken. Ik heb nog veel te doen, maar het is een start en het laat zien dat het mogelijk is.”

De zangeres liet eerder weten te kampen met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) als gevolg van de aanslag bij haar concert in Manchester in 2017 waarbij 22 doden vielen. In september overleed haar ex-vriend Mac Miller aan een overdosis en kort daarna verbraken zij en Pete Davidson hun verloving.