Lil' Kleine lanceert eigen kledinglijn

„Ik heb altijd van mode gehouden en wilde al langer mijn eigen garderobe een persoonlijkere touch geven. Dit is waarheid geworden met de lancering van JORIK waar ik mijn persoonlijkheid kan vertalen in design”, zo laat Lil’ Kleine weten.

Zijn verloofde Jaimie was een belangrijke inspiratiebron voor de rapper. „Zij is mijn muze en staat centraal in mijn leven en heeft een zeer belangrijke rol wat betreft mijn styling. Mijn eigen stijl is contemporary streetwear gecombineerd met sophisticated/luxury/high end en dit zie je ook terug in de collectie. We mixen met gemak een basic wit t-shirt met een smoking pantalon en sneakers.”