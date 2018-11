Marieke Elsinga maakt flinke smakkerd

Marieke was er om Special Sunday, een avond voor het goede doel, te presenteren. Om het podium op te kunnen, moest ze een trapje op. En daar gaat het mis... Ze struikelt en valt languit op het podium voor het oog van vijfhonderd mannen in pak.

Zelf kan Marieke er hartelijk om lachen. Op Qmusic vertelt ze: „Die man backstage had nog gezegd: ’Pas je op, hier is een trapje.’ En ik dacht: ’Ja, dat komt wel goed.’ Ik had een vrij kort jurkje aan, hoge hakken, blote benen. Toen zat ik met m’n blote benen zo op het podium en toen moest ik heel gênant ook nog opstaan.”