’Niet zeker of koning Albert DNA zal afstaan’

Berenboom heeft drie maanden de tijd om in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het hof van beroep in Brussel. „Stel dat het proces moet worden overgedaan, dan vervalt de vraag tot DNA-test”, zei Berenboom tegen VRT NWS. Koning Albert wil eerst advies inwinnen van specialisten over cassatie.

De 50-jarige kunstenares Boël beweert al jaren dat het voormalige staatshoofd haar vader is. Sinds 2013 probeert ze via de rechter erkend te krijgen dat ze zijn dochter is, waarbij ze eist dat hij DNA-test ondergaat.

Boëls moeder Sybille de Selys Longchamps zou tussen 1966 en 1984 een relatie met de vorst hebben gehad. Haar juridische vader, de zakenman Jacques Boël, heeft eerder DNA-materiaal afgestaan. Daaruit bleek dat hij niet de biologische vader is. Het hof heeft nu officieel vastgesteld dat hij ook niet de wettelijke vader is.