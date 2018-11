Punkrockers IDLES naar Nijmegen en Utrecht

IDLES brak dit jaar definitief door met het album Joy As An Act Of Resistance. De plaat was de opvolger van hun debuut Brutalism van vorig jaar. De band was afgelopen zomer te zien in op Rock Werchter en afgelopen zondag stond de band rond frontman Joe Talbot in de Amsterdamse Melkweg. Ook speelde de band in het Utrechtse EKKO.

Op 10 april is IDLES opnieuw in Utrecht, maar dan in De Helling. Een dag later spelen de Britten in de Nijmeegse poptempel Doornroosje. Dinsdag is de band nog te zien in Vera in Groningen.