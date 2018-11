Rihanna: Trump, stop met mijn muziek

Via een journalist van Washington Post vernam Rihanna dat Trump een van haar hits zondag draaide tijdens zijn politieke rally in Chattanooga. Op Twitter schreef hij: „Momenteel schalt Rihanna’s hit Don’t stop the music door de speakers, terwijl assistenten gratis Trump-shirts het publiek ingooien.” Rihanna was hier niet van gediend en liet dat direct weten. „Niet voor lang meer”, schreef ze. „Ikzelf noch de mensen om mij heen zouden ooit naar een van die vreselijke rally’s gaan.”

Rihanna is niet de eerste artiest die eist dat de president stopt met het draaien van zijn of haar muziek. Afgelopen week liet Pharrell Williams weten de president te willen aanklagen. Zijn hit Happy werd gedraaid tijdens een politieke rally in Indiana, een dag na de schietpartij in de synagoge in Pittsburgh waarbij elf mensen om het leven kwamen. „Op de dag dat een gestoorde nationalist een massamoord pleegt, speelde u het nummer Happy. Er is helemaal niets ’happy’ aan een dergelijke tragedie en daarbij heeft u ook geen toestemming gekregen om deze track af te spelen”, zei Pharrell toen. Ook Aerosmith-voorman Steven Tyler en de erven van Prince hebben Trump gedreigd met rechtszaken vanwege het gebruik van muziek zonder hun toestemming.