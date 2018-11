Conchita Wurst: geen vriend, wél GELUKKIG

Conchita Wurst: ,,Ik blijf strijden voor homo-acceptatie en tolerantie.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Oostenrijk blijkt er sinds vier jaar een attractie bij te hebben. Sinds TOM NEUWIRTH (29), beter bekend als CONCHITA WURST, in 2014 het Eurovisiesongfestival won, weten veel toeristen opeens het door Tom’s ouders gerunde Hotel Gasthof Neuwirth in Bad Mitterndorf te vinden. ,,Vooral Nederlanders hopen een glimp van mij op te vangen, maar ik woon zelf driehonderd kilometer verderop in Wenen.’’