Dna: Koning Albert nog één keer met DE BILLEN BLOOT!

Koning Albert heeft nooit willen toegeven dat Delphine Boël zijn dochter is (ontkennen deed hij trouwens ook nooit). Nu moet hij toch dna afstaan om het mysterie van een eventuele bastaarddochter te ontrafelen. Ⓒ ANP

Bijna twintig jaar heeft ze ervoor gestreden en het leek DELPHINE BOËL maar niet te gaan lukken om aan te tonen dat zij de dochter is van de Belgische KONING ALBERT. Pas gisteren kwam de rechtbank in Brussel haar tegemoet. In een dna-laboratorium moet de oude vorst binnenkort alsnog, één keer, met de billen bloot…