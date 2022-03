Jakobsen, Bertolf en De Munnik: nieuwe single én samen op tournee

Op de song is ook de ’vierde Musketier’ Daniël Lohues te horen, maar hij gaat niet mee toeren. „Dit project zat er al een paar jaar aan te komen”, legt een woordvoerder van de groep uit.

„Als corona geen roet in het eten had gegooid, waren de mannen eerder op tournee gegaan. Maar er is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen twee jaar. Daniël maakt deel uit van de groep, maar heeft besloten dit najaar andere dingen te doen.”

De kaartverkoop voor de tour is vrijdag van start gegaan. Paskal Jakobsen, ook de voorman van Bløf, had naar eigen zeggen na drie decennia de behoefte om eens met andere mensen te spelen. „Ernáást hè, niet ’in plaats van’”, beklemtoont Paskal. Het is de bedoeling dat de formatie in de toekomst meer muziek gaat maken.