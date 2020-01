Verguisde film Cats wint tóch nog een prijs

Voor de film Cats werd een speciale award in het leven geroepen, namelijk het beeldje voor de ’beste film over katten waar geen echte katten in te zien waren’. De katten werden gespeeld door grote acteurs als Taylor Swift, Idris Elba, Judi Dench en Ian McKellen.

Er was veel kritiek op de vormgeving van de katten, die er enerzijds te digitaal en anderzijds te menselijk uit zagen.