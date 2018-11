Naakt daten met Lieke van Lexmond haalt de top niet

In de door Lieke van Lexond gepresenteerde show gaan drie mannen en drie vrouwen naakt op zoek naar de liefde. De zes kandidaten staan in de studio elk in een eigen cilinder tegenover elkaar en spelen verschillende rondes. Ze beoordelen elkaars lichaam en via foto’s van social media komen ze meer te weten over het leven van de anderen. In de derde ronde zien ze elkaar van top tot teen en gaan ze speeddaten. Daarna beslissen ze of ze met elkaar willen daten.

De Top 25 wordt aangevoerd door het NOS Journaal met 1.928.000 kijkers. Ook de NPO1-programma’s Bed & Breakfast en De Wereld Draait Door staan beide met afgerond 1,5 miljoen kijkers in de top 3.