Advocaten Weinstein: staak rechtszaak om sms’je beschuldiger

De productieassistente maakte vorig jaar tijdens een persconferentie bekend dat de filmmaker haar tegen haar zin had onderworpen aan orale seks in 2006. Weinsteins team kwam nu op de proppen met een sms uit 2007, waarin ze Weinstein vraagt of hij nog tijd heeft om haar te zien. „Dit bericht maakt duidelijk dat zij meneer Weinstein wilde blijven zien na de vermeende seksuele aanval”, aldus de advocaten in de motie.

Aanklagers in de zaak, die oorspronkelijk draaide om drie vermeende slachtoffers, kregen vorige maand een tegenslag te verwerken. Een rechter haalde toen een streep door één van de aanklachten, nadat tegenstrijdigheden aan het licht waren gekomen in de verklaring van de vrouw.