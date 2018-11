Leah Remini: ’Ik moest van Scientology beroemdheden werven’

Leah en Jada hadden lange tijd ruzie, omdat de The King Of Queens-ster in een boek dat ze schreef over Scientology beweerde dat Jada en haar echtgenoot Will Smith lid waren van de kerk. Onlangs legden ze het bij en maandag schoof Leah aan in Jada’s Red Table Talk om het over de kwestie te hebben.

Leah gaf daarbij aan dat ze er nooit bij heeft stilgestaan wat de gevolgen waren van haar uitlatingen. „Ik dacht er niet eens aan dat het jullie zou kwetsen. En dat spijt me. Ik was zo bezig met mijn eigen pijn en het effect dat het op mij had.”

In de talkshow legde Jada uit waarom Leah de indruk had gekregen dat zij lid was van de kerk: ze probeert over zoveel mogelijk religies iets te leren en heeft ook een aantal lessen gevolgd bij Scientology omdat ze meer van het geloof wilde weten.

Perfect overkomen

In die tijd leerden de actrices elkaar kennen, maar Leah zegt nu dat ze destijds nooit haar ware aard heeft laten zien. „Wat ik van mezelf liet zien, als vriend, was nooit honderd procent eerlijk. Het was mijn taak om tegenover jou en elke andere beroemdheid perfect over te komen, alleen om je bij Scientology te krijgen.”

De actrice stapte in 2013 uit Scientology, en keerde zich publiekelijk tegen de kerk. Ze maakte er het programma Scientology and the Aftermath over, waardoor ze naar eigen zeggen slachtoffer is geworden van een haatcampagne van de instelling.