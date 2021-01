Matthew Lewis vindt Harry Potter terugkijken pijnlijk

„Ik vind het best moeilijk als er te veel van mij doorkomt in een personage”, verklaart hij in The New York Times. „Het is gemakkelijker als ik iemand kan spelen die totaal anders is, bijvoorbeeld een politieagent in Londen of iemand die rijk is. Het is soms pijnlijk hoeveel van mij er in Neville zit. Als ik aan het kijken ben, denk ik: ’Dat is Neville niet; dat ben ik’.”

Lewis mag er dan moeite mee hebben zichzelf terug te zien, hij is absoluut dankboor voor de rol die voor hem zijn doorbraak betekende. „Er zijn ergere dingen om door herinnerd te worden dan de Harry Potter-franchise. Het heeft zoveel deuren voor me geopend, terwijl ik anders niet eens de kamer binnen was gekomen.”