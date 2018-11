Arrogante Lisa haalt kijkers First Dates bloed onder nagels vandaan

Het eisenlijstje van Lisa (25) aan haar ideale man is vrij concreet. Donker haar, een mooi gebit, geen grote neus, geen bezitterige man, maar een die zelfstandig is en een man die van kinderen houdt. Alleen de laatste eigenschap was volgens haar van toepassing op de 30-jarige Jaimy, die zij ’kaal’ noemde in een telefoongesprek tussendoor op het toilet met een familielid. Reden voor haar om haast in tranen uit te barsten. „Ik vind het zóóó erg! Hij houdt van gamen! Het is zo gênant!”

„Blijf aardig, zegt papa”, is het telefonische advies dat ze krijgt. Maar dat gaat haar niet gemakkelijk af. Er komt tijdens het pijnlijke diner geen vraag van haar kant, tenminste, niet in de momenten die we in de montage van de aflevering zien, en zelfs als Jaimy vertelt over zijn vader die twee jaar geleden overleden is, komt Lisa niet verder dan: „Dat is inderdaad wel heftig, ja.”

Jaimy blijft een echte heer Ⓒ BNNVARA

’Gewoon bot’

Door haar gedrag en uitspraken in de uitzending - ’Hij kwam binnen en toen dacht ik al van ’neeeee’; ’Dan ben je dertig. Hoezo heb je nog nooit een serieuze relatie gehad?’- wekt ze de afkeer van de kijker op. Het helpt ook niet mee dat ze haar gedrag richting Jaimy verklaart als zelfbescherming en bescherming van Jaimy.

„Het was een bewuste keuze om weg te kijken”, vertelt ze in het duogesprekje achteraf. „Omdat ik niet bij hem interesse wilde wekken, het idee dat ik hem wel leuk vind. Het was meer zelfbescherming en bescherming voor hem.” Dat ziet Jaimy toch anders. „Bescherming. Het kwam gewoon bot over.” Is zijn mening maar, vindt Lisa.

’Onbeschoft’

Het afscheid is dan ook snel en koel, een hand schudden en dan wenst Lisa hem ’Succes verder’. Kijkers staan dan ook versteld. „Waaaaaaaauw, die Lisa. OMG. Hoe kom je zo?” „Wat een onbeschofte trut zeg, die Lisa.” Een toekomstige deelnemer zinkt de moed in de schoenen. „Ik ben niet zo’n dick als deze Lisa, maar ergens maakt het je toch nerveus.” Een iemand neemt het nog voor haar op. „Ze was denk ik wel erg teleurgesteld omdat First Dates het niet goed deed.” En: „Er wordt geknipt en geplakt.”

Jaimy zelf is blij met de kritiek op zijn date. „Bedankt iedereen ik twijfelde of de date echt zo erg was maar zie nu dat het tenminste niet aan mij lag.” Al meer dan honderd mensen vallen hem bij en betuigen hem respect voor het feit dat hij ’een heer bleef’. En dat hij überhaupt bleef.