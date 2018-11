Delphine Boël voelt zich gesteund

Delphine Boël wil dat de Belgische koning-emeritus zijn vaderschap erkent, maar na vijf jaar juridische strijd was ze uitgeput. Ze bleef weliswaar geloven in een goede afloop, maar haar werk als kunstenares begon er onder te lijden. „Alle tijd die ze verloor aan de rechtszaken en besprekingen met haar advocaten, kon ze niet besteden aan haar kunst. Ze had het gevoel: als het hof van beroep - het was haar laatste hoop - me ongelijk geeft, moet ik er misschien mee kappen.”

Het Hof in Brussel bepaalde eind vorige maand dat Jacques Boël zowel biologisch - zoals eerder al was vastgesteld - als juridisch niet de vader van Delphine (50) is. Koning Albert, van wie algemeen wordt aangenomen dat hij de biologische vader is, moet binnen drie maanden DNA-materiaal afstaan. Advocaten van Albert, die in de jaren zestig en zeventig een relatie had met Delphine’s moeder barones Sybille de Selys Longchamps, bestuderen de gerechtelijke uitspraak nog.

Delphine krijgt ondertussen veel steun van haar moeder, zo weet Het Nieuwsblad. Adhesie-betuigingen uit republikeinse hoek bevallen minder. „Ze vindt het belangrijk dat mensen weten dat ze niet antimonarchistisch is, maar juist heel royalistisch. Ze heeft diep respect voor koning Filip. Die zit opgescheept met een imagoprobleem voor de monarchie, waaraan niet hij, maar zijn voorganger schuldig is. Delphine heeft echt het beste voor met Filip.”