Igone de Jongh denkt nog niet aan ophouden

De ballerina heeft een intensieve periode achter de rug. Haar vaste danspartner Marijn Rademaker moest in de aanloop naar het fameuze ballet La Dame aux Camélias zijn carrière beëindigen vanwege een blessure. De Jongh ging verder met een andere danser – de Braziliaan Daniel Camargo – met wie ze een intensief voorbereidingstraject inging. „Het was bijzonder druk en intens. Mijn zoontje Hugo zei tegen me: ’Mam, ik heb je niet zo veel gezien de laatste tijd’”, aldus de eerste danseres van Het Nationale Ballet.

Haar partner, acteur Thijs Römer: „De arbeid die zij verricht, ik moet er niet aan denken, die verzet ik niet eens in een week. Acteurs hebben wat dat betreft een luizenleven.”

Het vertrek van Rademaker had behoorlijk impact op de Jongh. „Ik dacht, moet ik er nu ook niet mee stoppen? Maar hij zei: ’Je lijf doet het nog goed, geniet er nog van zolang het kan’. Toen dacht ik, ik moet niet zeuren.” Igone is zuinig op haar lijf. De zwakke plek is haar onderrug, waar ze sinds de bevalling van haar zoon in 2010 last van heeft. Maar het moederschap werkt vooral relativerend. „Het zet me met beide benen op de grond. Ik ben in de eerste plaats moeder. Vroeger kon ik mijn werk moeilijk loslaten, ging ik thuis spitzen zitten maken. Nu moeten er frietjes en pannenkoeken worden gebakken voor de kinderen.”