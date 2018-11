Sterren doen massaal oproep om te stemmen

Naast het posten van een flinke stroom socialemediaberichten, verlenen veel beroemdheden ook hun medewerking aan The Telethon for America, een initiatief van de When We All Vote-campagne van Michelle Obama. Met telethons wordt traditiegetrouw geld opgehaald voor goede doelen, maar deze keer is het doel van het event, dat gestreamd wordt op de socialemediakanalen van onder meer Comedy Central, kijkers over te halen te gaan stemmen.

De actie wordt maandagavond (lokale tijd) gepresenteerd door Olivia Munn. Onder meer Pharrell Williams, Debra Messing, Charlize Theron, Sean Hayes, Samuel L. Jackson, Chelsea Handler, Amy Schumer, Constance Wu, Natalie Portman en Jane Fonda leveren een bijdrage. Hoewel veel van de sterren die meedoen aan het evenement uitgesproken anti-Trump zijn, is het de bedoeling dat zij kijkers slechts oproepen te gaan stemmen, ongeacht op wie en voor welke wetsvoorstellen.

Bij de vorige midtermverkiezingen in de VS in 2014 was de opkomst historisch laag. Nog geen 37 procent van de stemgerechtigden ging toen naar de stembus, het laagste percentage in 72 jaar.