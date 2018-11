Beatles-producer was ’niet echt te spreken’ over White Album

The Beatles in 1968: Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney en George Harrison (v.l.n.r.). Ⓒ Universal Music

Deze maand is het vijftig jaar geleden dat de Beatles-klassieker The Beatles, beter bekend als The White Album, werd uitgebracht. En om dat te vieren, verschijnt vrijdag een vernieuwde, indrukwekkende uitgave van het dubbelalbum, afgemixt door Giles Martin (49), de zoon van de oorspronkelijke producer van The Beatles, Sir George Martin.