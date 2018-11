Strikt Privé

Zo gesloten als de RVD en het Koninklijk Huis altijd zijn over álles wat het privéleven van de ORANJEs aangaat, zo open is de dienst aan het Binnenhof altijd zodra een lid van de familie in de lappenmand terechtkomt. Neem afgelopen vrijdag, toen een officieel communiqué meldde dat KONINGIN MÁXIMA ziek was en ook, nogal specifiek, wat zij mankeerde. Het blijft toch wat gek dat medewerkers van de Rijksvoorlichtingsdienst vlekken in de nek krijgen wanneer je vraagt wat haar favoriete groente is, maar haar medisch dossier op straat knallen voordat de hofauto vanuit het Bronovo terug is op De Eikenhorst!