Rachel Hazes viert 50e verjaardag zónder Monique

Het was een grote drukte voor de deur van Majestic waar de gasten van Rachel worden opgewacht door een vrolijke Surinaamse band. Helaas gooit het slechte weer wat roet in het eten en haasten de gasten zich snel naar binnen. Onder hen zijn onder meer Jeroen van der Boom, Gerard Joling, Berget Lewis, Samantha Steenwijk, Patrick Kluivert en Rossana en Frank Jansen en Rogier Smit, bekend van Paleis voor een prikkie.

Hoewel dochter Roxeanne Hazes verstek laat gaan, is opmerkelijk genoeg haar ex Nick van Delft wél aanwezig met zijn vriendin Denise van der Lee.

Nu André Hazes en zijn moeder weer twee handen op een buik zijn, is hij natuurlijk wél van de partij. Net als zijn band. „Ik heb ook met Djarno afgesproken van, kom alsjeblieft ook, want dan loop ik niet in mijn eentje naar binnen”, vertelt hij aan Shownieuws. Grote afwezige is namelijk Monique Westenberg. „Nee, Monique... We hadden geen oppas voor de kleine. Dus ik ben lekker met mijn mannen allemaal.”