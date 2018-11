Ate de Jong schrijft thriller over eigen films

De plot, over een tweejarig kind dat wordt gekidnapt, is fictief. Maar in het verhaal komen wel bekende mensen voor die met de twee filmproducties te maken hadden, zoals schrijver Harry Mulisch en poplegende Mick Jagger, meldt De Jong. De hoofdrol wordt gespeeld door de fictieve rechercheur Leo Berliner, die ook de protagonist was in de eerdere roman De Stalen Madonna.

Het eerste kinderboek van De Jong, Kauwgom en ander kattenkwaad, ligt woensdag in de winkels. De regisseur werd bekend met bioscoophits als Een vlucht regenwulpen, Brandende liefde en Drop Dead Fred. De laatste jaren maakte De Jong vooral een aantal Britse lowbudget-films; de laatste, Love is thicker than water, dateert uit 2016.