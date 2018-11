’Gehekelde First Dates-Lisa zelfs bedreigd’

Dat meldt het AD, die sprak met de onfortuinlijke date van de 25-jarige Lisa. „Ik heb geen contact meer met haar gehad, maar ik hoorde van de mensen van First Dates dat ze bedreigd is na de uitzending.”

Hoewel Jaimy in de uitzending al liet weten dat hij haar gedrag echt ’bot’ vond en op Twitter zijn dankbaarheid uitte voor de steun die hij kreeg, vindt hij de bedreigingen veel te ver gaan. „Ik heb geen haatgevoelens voor haar. Als er iemand boos zou moeten zijn, ben ik het, maar ik ben het niet. Ik hoop dat mensen haar met rust laten. Dit verdient ze niet.”

Intussen is de gewraakte uitzending ook niet meer beschikbaar op de website van BNNVARA.

Vorig seizoen was het Pascalle die dreigberichten ontving na haar deelname aan First Dates. Men vond haar een diva, die veel te verwend deed, vooral nadat ze haar date vroeg haar vraag of hij wel bereid was om koffie voor haar te zetten als zij ’s ochtends haar make-up aan het doen was.

