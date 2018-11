Liam Payne en Cheryl Cole samen in line-up

Liam en Cheryl maakten eind juni bekend dat hun relatie na twee jaar op de klippen was gelopen. Ze hebben samen een zoon, Bear, van negentien maanden.

Liam Payne treedt jaarlijks op tijdens het Jingle Bell Ball in de O2 in Londen. Dit jaar staat hij in de line-up voor de show van zaterdag 8 december. Andere artiesten die op zaterdag optreden zijn Rita Ora, Ellie Goulding en Halsey. Cheryl Cole komt een dag later op zondag 9 december optreden, net als Jason Derulo, Jess Glynne en Clean Bandit. Voor Cheryl is de show op Jingle Bell Ball een comeback. „Ik ben te lang weggebleven en blij dat ik weer terug ben”, zegt ze.

Vrijdag 9 november brengt ze haar eerste single in drie jaar uit. Die heeft als titel Love Made Me Do It. Om daar de aandacht op te vestigen heeft de zangeres al haar foto’s op Instagram gewist. Daarvoor in de plaats heeft dinsdag een fragment uit haar nieuwe videoclip gepost.