Rita Moreno in filmversie In The Heights

Rita brak door in de jaren vijftig en won een Academy Award voor haar rol in West Side Story uit 1961. In 1977 ontving ze een Emmy voor haar gastrol in The Muppet Show en werd ze de derde persoon met EGOT-status. Haar Grammy won ze voor de soundtrack van The Electric Company en ze kreeg een Tony voor haar rol in The Ritz. De bejaarde actrice staat sinds vorig jaar weer volop in de spotlights vanwege haar rol in Netflix-serie One Day At A Time.

Musical In The Heights, geschreven door Hamilton-bedenker Lin-Manuel Miranda, opende in 2008 op Broadway en toont drie dagen in het leven van de leden van een latinogemeenschap in New York. Crazy Rich Asians-regisseur John M. Chu gaat de film, die in 2020 moet uitkomen, regisseren.