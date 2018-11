Jon van Eerd bedenkt speciale award voor zijn man

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Jon van Eerd heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen om zijn echtgenoot te eren. Ton Fiere, met wie Van Eerd al meer dan dertig jaar samen is, ontving op zijn zestigste verjaardag de eerste DOP. Het bronzen beeldje is bedoeld om iemand in het zonnetje te zetten die op de achtergrond een enorme steun is voor een bekende ster.