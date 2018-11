Martijn Koning teamcaptain Het zijn net mensen

In de natuurquiz test presentator Humberto Tan de kennis van Martijn Koning en Najib Amhali en hun gasten over het dierenrijk. Eerder was de Belgische cabaretier Philippe Geubels een van de teamcaptains.

Nieuw dit seizoen, dat RTL4 vanaf zondag 18 november uitzendt, is de ronde 'Tot op het bot'. In deze ronde moeten de teams raden welke skeletten van dieren voor hun staan.