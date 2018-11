Bon Bini 2 krijgt grootse première

De producent heeft hier naar eigen zeggen voor gekozen omdat het online enthousiasme over de film zo groot is. De trailer werd binnen een etmaal meer dan 700.000 keer bekeken en 110.000 keer becommentarieerd. De première zal „geheel in stijl van de film zijn”, aldus de distributeur van de film.

Bon Bini Holland 1 was een van de grootste Nederlandse bioscoopfilms van de afgelopen jaren. In het tweede deel besluit Noella, de vriendin van Robertico (Asporaat), om een „time-out” in hun relatie in te lassen. Dan blijkt dat zij een oogje heeft op een ander, de ideale schoonzoon Christiaan. Robertico gaat bij zijn vrienden advies inwinnen hoe hij het hart van Noella terug kan winnen.

De film draait vanaf 13 december in de Nederlandse bioscopen.