Masmeijer: ’Geen eerlijk proces in België’

Masmeijer (57) zegt dat hij ten tijde van de cokesmokkel in een ziekenhuis in het Belgische Merksem lag, na ernstig te zijn mishandeld. Het zou daarmee fysiek onmogelijk zijn dat hij bij die smokkel betrokken is geweest. Alleen al daarom moet de uitlevering worden afgewezen, vindt hij. De rechtbank in België heeft die omstandigheden onvoldoende onderzocht.

Ten tijde van het Belgische vonnis was Masmeijer al op vrije voeten. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig. Vorige maand werd hij op verzoek van België in Breda opgepakt. Op 16 november dient de Belgische strafzaak in hoger beroep.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is aan alle voorwaarden voldaan om Masmeijer aan de Belgen over te dragen. De beoordeling of hij zich schuldig heeft gemaakt aan de cokesmokkel en aanverwante feiten, is niet aan de Amsterdamse rechter, maar aan die in Antwerpen.

Masmeijer vreest de gevangenis in België, waar hij slechte ervaringen heeft. ,,Ik heb daar in onmenselijke omstandigheden gezeten." Hij wil zich niet aan zijn berechting en het uiteindelijk oordeel van de Belgische rechter onttrekken, maar wel uit de Belgische cel blijven. Als de zaak in hoger beroep ook tot een veroordeling leidt, kan hij zijn straf in Nederland uitzitten.

De Amsterdamse rechtbank doet uitspraak op 13 november. Als zij de uitlevering toestaat, zal Masmeijer worden vastgezet en spoedig daarna naar België worden overgebracht.