Film met Nasrdin Dchar opent festival Leuven

Ish is in Nederland vooral bekend als jurylid van So You Think You Can Dance. Het festival duurt tot en met 8 december. Het volledige programma werd dinsdag bekendgemaakt.

Nasrdin Dchar is later deze week trouwens ook te zien in In Limbo, een 'one night stand' over een agent die op vakantie worstelt met de gevolgen van een dodelijk ingrijpen met onomkeerbare gevolgen.

De film van regisseur Jim Süter is zaterdag 10 november om 22.00 uur op NPO3 te zien.